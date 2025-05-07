Havada korku dolu anlar! Kuleyle bağlantı kesildi: 90 saniyelik 'kör uçuş' yolcuları panikletti

ABD’deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda bazı hava trafik kontrolörlerinin bir süreliğine uçaklarla iletişiminin kesilmesi yolcuların paniklemesine ve uçuşların aksamasına neden oldu.

ABD’deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda 28 Nisan’da yaşanan olay yüzlerce uçuşun aksamasına neden olurken FAA tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

KULEYLE İRTİBAT KESİLDİ

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, iletişimin 30 saniye süreyle kesildiğini ancak hiçbir uçağın tehlike altında olmadığını belirtti. Ancak bazı kaynaklar, kesintinin 90 saniyeye kadar uzadığını öne sürdü.

''90 SANİYE BOYUNCA KÖR UÇUŞ YAPTILAR''

Konuya ilişkin açıklamada bulunan New York Senatörü Chuck Schumer:

"Bu, Amerika'nın en işlek havalimanlarından birinin üzerinde, uçakların kelimenin tam anlamıyla kör uçuş yaptığı 90 saniye demek." şeklinde konuştu.

Olayın ardından yayınlanan ses kayıtlarında, New York çevresinde uçan pilotlar ile Philadelphia'daki bir kontrol kulesi personeli arasındaki konuşmalar yer aldı.

Kontrol kulesinin bir pilota, "Sizi buradan yönlendireceğim çünkü yaklaşma kontrolünün tüm radarlarını kaybettiği bilgisi geldi. Dört radar ekranından üçü karardı ve frekansları yok" dediği tespit edildi.