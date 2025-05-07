Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Havada korku dolu anlar! Kuleyle bağlantı kesildi: 90 saniyelik 'kör uçuş' yolcuları panikletti

Havada korku dolu anlar! Kuleyle bağlantı kesildi: 90 saniyelik 'kör uçuş' yolcuları panikletti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda bazı hava trafik kontrolörlerinin bir süreliğine uçaklarla iletişiminin kesilmesi yolcuların paniklemesine ve uçuşların aksamasına neden oldu.

ABD’deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda 28 Nisan’da yaşanan olay yüzlerce uçuşun aksamasına neden olurken FAA tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Havada korku dolu anlar! Kuleyle bağlantı kesildi: 90 saniyelik 'kör uçuş' yolcuları panikletti - 1. Resim

KULEYLE İRTİBAT KESİLDİ

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, iletişimin 30 saniye süreyle kesildiğini ancak hiçbir uçağın tehlike altında olmadığını belirtti. Ancak bazı kaynaklar, kesintinin 90 saniyeye kadar uzadığını öne sürdü.

''90 SANİYE BOYUNCA KÖR UÇUŞ YAPTILAR''

Konuya ilişkin açıklamada bulunan New York Senatörü Chuck Schumer:

"Bu, Amerika'nın en işlek havalimanlarından birinin üzerinde, uçakların kelimenin tam anlamıyla kör uçuş yaptığı 90 saniye demek." şeklinde konuştu.

Olayın ardından yayınlanan ses kayıtlarında, New York çevresinde uçan pilotlar ile Philadelphia'daki bir kontrol kulesi personeli arasındaki konuşmalar yer aldı.

Kontrol kulesinin bir pilota, "Sizi buradan yönlendireceğim çünkü yaklaşma kontrolünün tüm radarlarını kaybettiği bilgisi geldi. Dört radar ekranından üçü karardı ve frekansları yok" dediği tespit edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erken Kapanabilir! Son dakika ‘Yaz tatili erkene çekildi’ açıklaması bekleniyorFenerbahçe'de Vincenzo Montella iddiası: Sözleşmedeki detay ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurdu - DünyaDünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurduHindistan başlattı, Pakistan bitirdi! Terör kampı diye camileri vurdular - DünyaTerör kampı diye camileri vurdularABD'den "Epstein'ın çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var" açıklaması - DünyaABD: Epstein skandalında on binlerce video varPakistan'da acil durum ilan edildi: Tüm hastaneler yüksek alarm seviyesine geçti - DünyaTüm hastaneler yüksek alarm seviyesine geçtiŞara-Macron görüşmesi sonrası İsrail'e sert tepki! "Toprak bütünlüğünü ihlal ederek kendi güvenliğinizi sağlayamazsınız" - DünyaŞara-Macron görüşmesi sonrası İsrail'e sert tepki!Trump'tan dikkat çeken Gazze mesajı: 24 saat içinde göreceksiniz - Dünya"24 saat içinde göreceksiniz"
Sonraki Haber Yükleniyor...