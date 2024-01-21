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İran’da askeri üste dehşet! Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Baki Sancak
İran’ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker, yatakhanede 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü.
İran’ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker dehşet saçtı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gulamaliyan olaya ilişkin bilgi verdi.
Gulamaliyan, "Askerlerimizden birinin, yatakhanedeki silah arkadaşlarına ateş etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Saldırının gerekçesinin henüz bilinmediğini dile getiren İranlı komutan, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığını aktardı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı