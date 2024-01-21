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    İran’da askeri üste dehşet! Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İran’ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker, yatakhanede 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü.

    İran’da askeri üste dehşet! Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İran’ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker dehşet saçtı.

    İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gulamaliyan olaya ilişkin bilgi verdi.

    Gulamaliyan, "Askerlerimizden birinin, yatakhanedeki silah arkadaşlarına ateş etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti" dedi.

    Saldırının gerekçesinin henüz bilinmediğini dile getiren İranlı komutan, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığını aktardı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İranAsker
    Haberler > Dünya > İran’da askeri üste dehşet! Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü
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