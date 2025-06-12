Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail tarafından rehin tutulan AB parlamenteri Rima Hassan açlık grevine başladı

İsrail tarafından rehin tutulan AB parlamenteri Rima Hassan açlık grevine başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail tarafından rehin tutulan AB parlamenteri Rima Hassan açlık grevine başladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki AB parlamenteri Rima Hassan açlık grevine başladı. Rima Hassan'ın İsrail tarafından hücre hapsinde tutulduğu ve serbest bırakılma tarihinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition – FFC) gemisi "Madleen'in İsrail donanması tarafından durdurulması üzerine uluslararası sularda kaçırılan  AB parlamenteri Rima Hassan, hücre hapsine konuldu ve şimdi başka bir hapishaneye nakledilmesinin ardından açlık grevine başladı.

İsrail'in elindeki 10,000 Filistinli rehineyle birlikte diğer rehinelerin de serbest bırakılması için çağrılar yağıyor.

İsrail tarafından rehin tutulan AB parlamenteri Rima Hassan açlık grevine başladı - 1. Resim

RİMA HASSAN NE ZAMAN SERBEST KALACAK?

Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan için 12 Haziran saat 16.30 Paris uçuşu planlansa da, halen gözaltında tutulduğu ve dönüşünün belirsiz olduğu iletildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de feci kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suyun içinde tespit edildi, yemek pişirmek dahi yasaklandı! Komşudaki kriz büyüyor - DünyaSuyun içinde tespit edildi, yemek pişirmek dahi yasaklandı!Gazze'de '2 İsrailli esirin cesedi bulundu' iddiası! - DünyaGazze'de '2 İsrailli esirin cesedi bulundu' iddiası!"Avrupa ve Asya için son derece tehlikeli" diyerek uyardı! Zelenskiy'den balistik füze sözleri - Dünya"Avrupa ve Asya için son derece tehlikeli" diyerek uyardı!İran'dan sert nükleer açıklaması: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz - Dünyaİran'dan sert nükleer açıklamasıGazze için yollara düştüler! Hedeflerindeki ülkeden açıklama var - DünyaHedeflerindeki ülkeden açıklama var!İsrail gözünü İran'a mı dikti? Sınıra 10 bin asker gidiyor - Dünyaİsrail gözünü İran'a mı dikti? Sınıra 10 bin asker gidiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...