İsrail tarafından rehin tutulan AB parlamenteri Rima Hassan açlık grevine başladı

İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki AB parlamenteri Rima Hassan açlık grevine başladı. Rima Hassan'ın İsrail tarafından hücre hapsinde tutulduğu ve serbest bırakılma tarihinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition – FFC) gemisi "Madleen'in İsrail donanması tarafından durdurulması üzerine uluslararası sularda kaçırılan AB parlamenteri Rima Hassan, hücre hapsine konuldu ve şimdi başka bir hapishaneye nakledilmesinin ardından açlık grevine başladı.

İsrail'in elindeki 10,000 Filistinli rehineyle birlikte diğer rehinelerin de serbest bırakılması için çağrılar yağıyor.

RİMA HASSAN NE ZAMAN SERBEST KALACAK?

Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan için 12 Haziran saat 16.30 Paris uçuşu planlansa da, halen gözaltında tutulduğu ve dönüşünün belirsiz olduğu iletildi.