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İsrail'e ağır darbe! Kassam Tugayları pusuya düşürdü: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;e ağır darbe! Kassam Tugayları pusuya düşürdü: Ölü ve yaralılar var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde İsrail askerlerini pusuya düşürdüklerini, askerler arasında ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları, Refah ve Han Yunus'ta İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü duyurdu

Kassam'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz, Han Yunus şehrinin Ferrahin bölgesinin doğusundaki bir binada korunan Siyonist kuvvetlerini anti-personel patlayıcı ile hedef aldı, patlama sonucu İsrail saflarında ölen ve yaralananlar oldu." ifadeleri yer aldı.

İsrail'e ağır darbe! Kassam Tugayları pusuya düşürdü: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ayrıca bölgede bulunan İsrail kuvvetlerine ait D-9 askeri buldozerin Yasin 105 füzesiyle imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Ferrahin bölgesine sızmış olan Siyonist güçlerle çatışmaların halen sürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, Refah'ın doğusundaki Zalata bölgesinde de iki patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail'e ağır darbe! Kassam Tugayları pusuya düşürdü: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Gazze Şeridi'nde 10 aydır aralıksız katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, askeri ve teknolojik üstünlüğüne rağmen silahlı direniş güçleri karşısında can kayıpları vermeyi sürdürürken, istenilen askeri hedefler konusunda başarısızlığı ülke içindeki birçok kesim tarafından eleştiriliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Örgütü'nün askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri başta olmak üzere birçok silahlı direniş örgütü, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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