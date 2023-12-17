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    Kuzey Kore'den Japonya Denizi'ne füze

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kuzey Kore&#039;den Japonya Denizi&#039;ne füze
    Kuzey Kore, Füze

    Kuzey Kore'nin Japonya Denizi'ne balistik füze fırlattığı bildirildi.

    Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından füzeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlattığı belirtildi. Füzenin tipine yer verilmeyen açıklamada, daha fazla bilgi paylaşılmadı. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, 15 Aralık'ta, Kuzey Kore'nin bu ay içinde kıtalar arası balistik füze denemesi yapabileceğini söylemişti.

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