Kuzey Kore'den Japonya Denizi'ne füze

17 Aralık 2023 17:10 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 17:48

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından füzeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlattığı belirtildi. Füzenin tipine yer verilmeyen açıklamada, daha fazla bilgi paylaşılmadı. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, 15 Aralık'ta, Kuzey Kore'nin bu ay içinde kıtalar arası balistik füze denemesi yapabileceğini söylemişti.

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