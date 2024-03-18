Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > Putin'den seçim sonrası Kızıl Meydan'da balkon konuşması: On binlerce kişiye seslendi

Putin'den seçim sonrası Kızıl Meydan'da balkon konuşması: On binlerce kişiye seslendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Putin&#039;den seçim sonrası Kızıl Meydan&#039;da balkon konuşması: On binlerce kişiye seslendi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'daki seçimler sonrası başkanlık koltuğuna yeniden oturan Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da gövde gösterisi gerçekleştirdi. Kırım ve Sivastopol’un Rusya ile yeniden birleşmesinin 10. yıldönümünde konuşan Putin, meydanda toplanan kalabalığa seslendi: "Hep birlikte el ele yolumuza devam edeceğiz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5. kez seçim zaferini kazanmasının ardından tepki gösteren batılı devletlere karşı bugün Kızıl Meydan'da gövde gösterisi gerçekleştirdi. Meydanda toplanan binlerce Rus vatandaşına seslenen Putin, "Hep birlikte el ele yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Sivastopol’un Rusya ile yeniden birleşmesinin 10. yıldönümünde konuştu. Rusya halkını tebrik eden Putin, "Sevgili dostlar, herkesi içtenlikle selamlıyorum, sizi Kırım ve Sivastopol'un Rusya ile yeniden birleşmesi günü vesilesiyle tebrik ediyorum” dedi.

Putin'den Kızıl Meydan'da gövde gösterisi! Binlerce kişiye seslendi - 1. Resim

Putin, Kırım’ın sadece stratejik açıdan önemli bir bölge, sadece ‘tarihimiz, geleneklerimiz ve Rusya’nın gururu’ olmayıp, her şeyden önce insanlar olduğunu vurguladı.

Putin'den Kızıl Meydan'da gövde gösterisi! Binlerce kişiye seslendi - 2. Resim

Rus lider, “Kırım sadece stratejik açıdan önemli bir bölge olmayıp, her şeyden önce insanlardır, onlar bizim gururumuzdur. Onlar Anavatan’a inancı taşıdı, kendilerini Rusya’dan asla ayrı tutmadı. Kırım’ın ortak ailemize dönmesini mümkün kılan şey buydu” diye konuştu.

Putin'den Kızıl Meydan'da gövde gösterisi! Binlerce kişiye seslendi - 3. Resim

Donbass, Novorossiya halkının vatanları olan Rusya’ya giden yolunun zor ve trajik olduğuna dikkat çeken Putin, ancak bu bölgeleri Rusya ile birleştiğini ve bunun ülke tarihinde büyük bir olay olduğunu vurgulayarak, “Artık birbirimizin desteğini hissederek birlikte gelişiyor ve yürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın yeni bölgelerle birlikte el ele ilerleyeceğine söz veren Putin, “Bu şekilde hep birlikte el ele yolumuza devam edeceğiz. Sözde değil eylemde bizi gerçekten güçlü kılan da budur” vurgusunu yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
81 yaşındaki Biden, Trump'ın akıl sağlığıyla alay etti - Dünya81 yaşındaki Biden, Trump'ın akıl sağlığıyla alay ettiBiden arasının bozuk olduğu İsrail lideri ile görüştü! Netanyahu'dan Gazze'de insani yardıma şartlı evet - DünyaNetanyahu'dan Gazze'de insani yardıma şartlı evetBen-Gvir 'güvendeyiz' diyerek açıkladı! 7 Ekim'den bu yana 100 bin İsrailli silahlandı - Dünyaİsrail, 7 Ekim'den bu yana 100 bin silah ruhsatı dağıttıTeravih namazı kılan öğrencilere saldırı! 5 şüpheli yakalandı - DünyaTeravih namazı kılan öğrencilere saldırı! 5 kişi yakalandıCumhurbaşkanı seçti, onay verdi! 20 kişi Ukrayna'da savaşa katılacak - Dünya20 Çekyalı Ukrayna'da savaşa katılacakBulgar medyası KAAN'ı yazdı! 'Türkler ilk savaşı kazandı' - Dünya"Türkiye bölgede rakipsiz hale gelebilir"Dünyanın en güçlü donanması hangi ülkede? Türkiye de listede... - DünyaDünyanın en güçlü donanması hangi ülkede? Türkiye de listede...İsrail vahşetinin boyutu! Gazze'de öldürülenlerin yarısından fazlası çocuk - DünyaGazze'de öldürülenlerin yarısından fazlası çocukPutin'den Navalny'nin ölümüne ilk yorum! Tutuklu takası iddialarını doğruladı - DünyaPutin'den Navalny'nin ölümüne ilk yorum!Putin'den seçim zaferinde 'üçüncü dünya savaşı vurgusu: Bir adım ötede ama kimse ilgilenmiyor - DünyaPutin'den seçim zaferinde 'üçüncü dünya savaşı vurgusu
Sonraki Haber Yükleniyor...