Putin'den seçim sonrası Kızıl Meydan'da balkon konuşması: On binlerce kişiye seslendi

Rusya'daki seçimler sonrası başkanlık koltuğuna yeniden oturan Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da gövde gösterisi gerçekleştirdi. Kırım ve Sivastopol’un Rusya ile yeniden birleşmesinin 10. yıldönümünde konuşan Putin, meydanda toplanan kalabalığa seslendi: "Hep birlikte el ele yolumuza devam edeceğiz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5. kez seçim zaferini kazanmasının ardından tepki gösteren batılı devletlere karşı bugün Kızıl Meydan'da gövde gösterisi gerçekleştirdi. Meydanda toplanan binlerce Rus vatandaşına seslenen Putin, "Hep birlikte el ele yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Sivastopol’un Rusya ile yeniden birleşmesinin 10. yıldönümünde konuştu. Rusya halkını tebrik eden Putin, "Sevgili dostlar, herkesi içtenlikle selamlıyorum, sizi Kırım ve Sivastopol'un Rusya ile yeniden birleşmesi günü vesilesiyle tebrik ediyorum” dedi.

Putin, Kırım’ın sadece stratejik açıdan önemli bir bölge, sadece ‘tarihimiz, geleneklerimiz ve Rusya’nın gururu’ olmayıp, her şeyden önce insanlar olduğunu vurguladı.

Rus lider, “Kırım sadece stratejik açıdan önemli bir bölge olmayıp, her şeyden önce insanlardır, onlar bizim gururumuzdur. Onlar Anavatan’a inancı taşıdı, kendilerini Rusya’dan asla ayrı tutmadı. Kırım’ın ortak ailemize dönmesini mümkün kılan şey buydu” diye konuştu.

Donbass, Novorossiya halkının vatanları olan Rusya’ya giden yolunun zor ve trajik olduğuna dikkat çeken Putin, ancak bu bölgeleri Rusya ile birleştiğini ve bunun ülke tarihinde büyük bir olay olduğunu vurgulayarak, “Artık birbirimizin desteğini hissederek birlikte gelişiyor ve yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın yeni bölgelerle birlikte el ele ilerleyeceğine söz veren Putin, “Bu şekilde hep birlikte el ele yolumuza devam edeceğiz. Sözde değil eylemde bizi gerçekten güçlü kılan da budur” vurgusunu yaptı.