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Sağlıklı adamı sakat bıraktı! Eğitmenin yanlış hamlesi facia yaşattı: Rekor tazminat ödeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlıklı adamı sakat bıraktı! Eğitmenin yanlış hamlesi facia yaşattı: Rekor tazminat ödeyecek
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir dövüş sporları merkezinde siyah kuşaklı bir eğitmen, öğrencisi Jack Greener ile dövüştüğü esnada Greener’ın boynunu kırarak omuriliğini zedeledi. Korkunç olayda gencin boynunun aşağısı felç kalırken, açılan dava sonucu 56 milyon dolarlık tazminat ödemesine karar verildi.

Korkunç olay ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir dövüş sporları merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, siyah kuşaklı bir eğitmen, 30 yaşındaki öğrencisi Jack Greener ile dövüşürken genç adamın boynunu kırarak omuriliğini zedeledi.

Sağlıklı adamı sakat bıraktı! Eğitmenin yanlış hamlesi facia yaşattı: Rekor tazminat ödeyecek - 1. Resim

BOYNUNDAN AŞAĞISI FELÇ KALDI

Kazadan kısa süre sonra ameliyata alınan Greener’ın boynundan aşağısı felç kaldı ve 7 yıl boyunca tedavi gördü.

REKOR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2023 yılında San Diego İlçe Yüksek Mahkemesi, eğitmen Francisco Iturralde’nin dövüş esnasında orantısız güç kullandığını tespit etti. Dövüş sporlarının büyük riskler taşımasına rağmen bu olayda eğitmenin ihmalkar davranış sergilediğini vurgulayan mahkeme, dört haftalık bir duruşmanın ardından Greener’a 46 milyon dolarlık ( yaklaşık 2 milyar TL) tazminat ödenmesine karar verdi.

Sağlıklı adamı sakat bıraktı! Eğitmenin yanlış hamlesi facia yaşattı: Rekor tazminat ödeyecek - 2. Resim

Eğitmen Iturralde, verilen karara itiraz etse de mahkeme bunu reddederek davayı ileri bir tarihe erteledi. 2025 yılında tekrar görülen davada, eğitmenin ödemesi gereken tutar 56 milyon dolar olarak güncellendi. Davanın devam ettiği kaydedildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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