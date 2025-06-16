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Tahran'da Mossad İHA atölyesi tespit edildi! İran'ın kalbinde İsrail ajanları

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran, başkent Tahran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a ait bir İHA atölyesi bulduğunu açıkladı. Tahran'ın güneyindeki Ray şehrinde iki Mossad ajanı tutuklandı.

İran güvenlik güçleri, başkent Tahran'da İsrail ajanlarının dron üretim atölyesini tespit etti.

Tespit edilen atölyenin devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerinde, Tahran'ın Rey ilçesinde üç katlı tesise yapılan baskında çok sayıda dron parçası ve patlayıcılar görüldü.

Tahran'da Mossad İHA atölyesi tespit edildi! İran'ın kalbinde İsrail ajanları - 1. Resim

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

Öte yandan, başkent Tahran'da yollarda kontrol noktaları kurulurken şüpheli araçlar aranıyor.

İsrail’in saldırılarının bir kısmı mini kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenleniyor.

Tahran'da Mossad İHA atölyesi tespit edildi! İran'ın kalbinde İsrail ajanları - 2. Resim

⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Tahran'da Mossad İHA atölyesi tespit edildi! İran'ın kalbinde İsrail ajanları - 3. Resim

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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