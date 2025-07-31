Yaz kampında skandal! 8 çocuk kabusu yaşadı

Korkunç olay, Pazar günü Leicestershire’de bir kampta yaşandı. 8 çocuğun yemek yedikten sonra rahatsızlanması üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLARIN YEMEĞİNE ZEHİR KATTIĞI ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

BBC'nin haberine göre, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yetkililer, 76 yaşındaki bir adamı çocukların yemeğine zehir veya zararlı bir madde kattığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan çocuklar taburcu edilirken soruşturmayı yürüten memur Dedektif Neil Holden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Holden, "Bu olayın veliler üzerinde oluşturduğu endişeyi anlıyoruz. İlgili tüm çocukların velileri ve vasileriyle iletişim halindeyiz. Söz konusu çocuklara tam koruma sağlanmasını temin etmek için çeşitli özel kaynaklarımızın konuşlandırıldığını ve çocuk hizmetleri de dahil olmak üzere ortak kuruluşlarla birlikte çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Bu karmaşık ve hassas bir soruşturmadır ve elimizden geldiğince hem ebeveynlere, hem velilere hem de kamuoyuna güncelleme sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.