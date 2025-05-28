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Yol ortasında can pazarı! 3 yaşındaki kızı metrelerce savurdu, hiçbir şey olmamış gibi devam etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester’da yaşayan 36 yaşındaki minibüs şoförü Rawal Rehman, kavşaktan dönerken hızını alamayıp kaldırıma çıktı. Kaldırımda ailesiyle yürüyen 3 yaşındaki kızın öldüğü kazada sürücünün uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı. Minibüs şoförü12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  

Korkunç olay Manchester’da yaşandı. Bir minibüs sürücüsü, kavşaktan hızla dönerken 3 yaşındaki bir kıza ve ailesine çarptı. Kız çocuğu minibüsün yanından geçen tramvaya doğru savrularak yere düştü. Korkunç kazada anne ve baba ağır yaralanırken, çocuk hayatını kaybetti.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan adamın, aracı kullanmadan önce uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda ailenin kaldırımda yürüdüğü, çocuğun da anne ve babasının elini tuttuğu görülüyor.

Yol ortasında can pazarı! 3 yaşındaki kızı metrelerce savurdu, hiçbir şey olmamış gibi devam etti - 1. Resim

Hakim, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Verebileceğim hiçbir ceza genç bir hayatın kaybına eşit olmayacaktır.'' ifadelerinde bulundu. Bunlara ek olarak hakim, görgü tanıklarının minibüsün yolda oldukça hızlı gittiğini, yavaşlamaya çalışmadığını söyledi. Korkunç kazanın ardından olay yerinden yürüyerek uzaklaşan sürücü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yol ortasında can pazarı! 3 yaşındaki kızı metrelerce savurdu, hiçbir şey olmamış gibi devam etti - 2. Resim

36 yaşındaki minibüs sürücüsünün 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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