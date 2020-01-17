Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Hacettepe U-19 takımının stoperi olan genç yetenek, Galatasaray, Fenerbahçe ve Osmanlı Spor’un da yakın takibindeydi. Yasin Beltan en büyük hayalinin profesyonel ligde oynamak olduğunu belirtip, ‘öncelikle Altındağ Spor gibi köklü bir kulübün formasını giyerek kendimi göstermek istiyorum. Her futbolcu gibi beninde hayallerimde büyük bir camiada top koşturup, milli takıma kadar yükselmek var. Bu hedeflerime ulaşmak için sürekli çalışıyor, hocalarımın söylediklerini yerine getirmek için çaba harcıyorum’ dedi.