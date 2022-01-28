Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’da da önemli bir izleyici kitlesine sahip olan, Dolunay dizisinde Burak rolü ile dikkat çeken tiyatro ve dizi oyuncusu Armağan Zengin, ödülünü Azeri Şair ve Yazar Xeyal Rıza’nın elinden aldı.



“Yeni projeler yakında”

Yakın zamanda yeni projelerle izleyicinin karşısına çıkacağının müjdesini veren İzmir Karşıyakalı oyuncu Armağan Zengin; “Türkiye’de beğeni kazanan bir dizinin, sevilen bir oyuncusu olarak kardeş ülke Azerbaycan’da da değer görmek, ödüle layık bulunmak eşsiz bir mutluluk. Bu moral ve motivasyonla daha güzel işlere imza atacağıma inanıyorum. Çok yakın zamanda, ulusal ve uluslararası alanda yeni projelerle izleyicinin karşısında olacağım” dedi.