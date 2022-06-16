Türkiye Gazetesi

Pandemi nedeniyle 2020’de bir süre ara verilse de Batı Afrika’daki altın madenciliği faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Kıtanın önde gelen pazarlarından Gana, Burkina Faso ve Mali’nin önderliğinde gelişen altın madenciliği faaliyetleri gün geçtikçe artıyor. Konuya dair açıklanan verilere göre, Batı Afrika’nın önde gelen 3 pazarındaki altın üretiminin, 2024’te 8,4 milyon onsa (moz) ulaşması bekleniyor.

Bölgedeki altın madenciliği pazarını değerlendiren Hacıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, “Batı Afrika, altın madenciliği kasları güçlü olan, en önemli bölgelerden biri. Bu durumun farkındalığıyla Türkiye’de sermayesini 2,4 milyar TL’nin üstüne çıkarmış bir şirket olarak, Afrika başta olmak üzere birçok kıtada altın madenciliği çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“ALTIN MADENCİLİĞİNDE EN ÖNEMLİ PAZARLARDAN BİRİ AFRİKA”

2011’den bu yana Afrika’da önemli başarılar elde ettiklerini aktaran Yasin Hacıoğlu, “Bunun sonucunda, Hacıoğlu Madencilik olarak 2018’de Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından verilen uluslararası ödüller kapsamında Afrika için madencilik ödülü almaya hak kazandık. Altın madenciliğinde dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Afrika’daki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Batı Afrika’da altın toplama işlemlerine başladık” dedi.

BATI AFRİKA’DAN TÜRKİYE’YE ALTIN İHRACATI

Altın sektöründeki faaliyetlerini her geçen gün artırmanın yanı sıra, bir dünya markası haline gelmeyi amaçladıklarını belirten Yasin Hacıoğlu, “Altın toplama işlemlerimizle birlikte, 2023’e kadar Batı Afrika’dan Türkiye’ye 1 ton kilogram altın ihraç etmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de de yükselişe geçen madencilik sektöründe başarılı bir çıkış yakalayarak, ülkemizi küresel pazarlarda temsil edecek başka şirketlerin de doğacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

YASİN HACIOĞLU KİMDİR, NERELİDİR?

13.07.1988 Belgrad doğumlu olan Yasin Hacıoğlu, 2002 senesinde Türkiye'ye gelerek Çanakkale nüfusuna geçmiştir.

Annesi Bahrija Hadzic, Babası Joseph(Yusuf) Hadzic'tir. Afrika'da Kenya bölgesinde altın madenciliği sektörünün öncülerinden Hacioglugoldmining'in icra kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Birçok haber portalları ve canlı yayınlarda yaptığı isabetli yorumlar ile kendinden söz ettirmektedir.

Hem lise hem de üniversite eğitiminden geçen Yasin Hacıoğlu, lisenin son 2 senesini Robert Collage’de tamamladı. Ardından Cambridge Üniversitesi Ekonomi bölümüne girmiş ve burada ekonomi alanında lisans eğitimi gördü. Daha sonra Westminster Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak lisansüstü eğitimini de bitirdi. Kariyer hayatını şekillendirmeye başlayan Hacıoğlu, Hrd Antwerp Diamond of Greyder uzmanlığını da aldı.

Eğitimini tamamlayan Yasin Hacıoğlu, kariyer hayatında yer edinecek adımlar attı. 1986 yılında Sırbistan’da Alexander Hadzic tarafından kurulan LND Hacioglugoldmining şirketine giren Hacıoğlu, halihazırda şirketin İcra Kurulu Başkanlığı’nı yapıyor.

2011 yılından beri firmada faaliyetlerini sürdüren Hacıoğlu, şirketin önemli başarılar elde etmesine katkıda bulundu. Şirketin 2018/2019 World Economic Forum Uluslararası Afrika Madencilik Ödülünü kazanmasına öncülük Hacıoğlu, çalışmalarını şirket çatısı altında sürdürüyor.