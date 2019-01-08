Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Böylelikle Avrupa ülkelerine oranla orta seviyede yer alan Türkiye’nin aynı kitap okuma süresini Almanya ve Lüksemburg ile paylaştığı saptandı. Estonya ise günde 13 dakika kitap okuma süresi ile listenin ilk sırasında yer aldı. Buna karşın listenin son sırasına günde sadece 2 dakika kitap okuma süresi ile Fransa yerleştiği kaydedildi. Estonya’nın ardından listenin başında yer alan diğer ülkeler ise; 12 dakika ile Finlandiya ve Polonya, 10 dakika ile Macaristan, 9 dakika ile Yunanistan oldu. Öte yandan We Are Social’ın araştırmasında geçtiğimiz yılın başına ait verilere göre ise ortalama bir Türk internet kullanıcısı günde 7 saatten fazla zamanını internete bağlı olarak geçiriyor.