Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere yönelik burs ve istihdam projesinde maya tutu. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 2018’de yüzde 42’si dolan tekstil mühendisliği kontenjanları, 2019’da yüzde 92 oranında dolarak rekora koştu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nin bulunduğu birçok üniversitenin tekstil mühendisliği bölümleri tarihlerinde ilk defa yüzde 100 doluluğa ulaşırken, tercihini bu bölümlerden yana kullanan öğrencilere 1 milyon lira burs desteği sağlanacak.

DEVAMI GELECEK

Projenin sanayi eğitim iş birliğini güzel bir örneği olduğun belirten İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, desteğin 4-5 yıl daha devam edeceğini söyledi. Gültepe, “Eğitilmiş insan gücünün sektöre kazandırılması ile daha katma değerli ihracatın mümkün olacağını en iyi bilenlerdeniz. Bu nedenle tüm paydaşlarımızla birlikte Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi’ne büyük önem verdik. Tekstil mühendisliğini tercih edip ilk 20 bine giren gençlerimize asgari ücret, 20 ile 50 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bininci sırada yer alanlara ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs ve iş garantisi sağlayacağımızı duyurduk. Birinci aşama büyük bir başarı ile tamamlandı, 2018 yılında kontenjanların sadece yüzde 42’i dolarken bu yıl ilk tercihlere göre bu oran yüzde 92’ye ulaştı. 2018’de sadece iki bölüm kontenjanını doldurabilmişken 2019’da 9 bölüm bu başarıyı elde etti. Projenin ikinci aşamasında uygulamalı eğitim ve eğitim müfredatının güncellenmesine ilişkin YÖK, ve sektörün katılımında geleceği planlayacağız” dedi. Projenin mimarlarından İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise şunları söyledi: “Ülkemizin lokomotif sektörlerinden tekstil ve hazırgiyim dünyada sekizinci, Avrupa Birliği’nde ise üçüncü tedarikçi konumunda. Türkiye’nin dış ticarette en fazla döviz girdisi sağlayan sektörleri olarak nitelikli gençlerimizin de aramıza katılmasıyla var olan katma değerimizi artıracağız. Gençlerimizin sektörlerimiz adına en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını sağlayıp fabrikalarımızda istihdam edeceğiz.”