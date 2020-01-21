Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sektörde ciddi manada kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını dile getiren Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, verdikleri mesleki ve teknik özel eğitimlerle sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Aydoğdu “Tezmaksan Akademi olarak meslek liselerinde düzenlediğimiz seminerlerle 40 bin gence ulaştık. Her on gençten sadece birinin ya da ikisinin mezun olduktan sonra makine alanında çalışmak istediğini gözlemledik. Mesleki eğitimimizi uygulamalı ve modern çağın ihtiyacına uygun bir hâle getirip gençleri bu alanı bilerek mezun ettiğimiz takdirde değişimin başlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.