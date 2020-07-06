Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rehbere göre, okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi şartlarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılacak. Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Covid-19'dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecek. Eğitim başlamadan önce binanın genel temizliği su ve deterjanla yapılacak. Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya standartlara uygun kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek. Okullarda en az 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak. Toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak. Kantin, büfe ve benzeri yerlerde tek kullanımlık bardak, tabak kullanılacak. Açık büfe servisi yapılmayacak. Klima ve vantilatör ise kullanılmayacak. Okul taşıtlarında maske zorunluluğu olacak. Servis şoförleri, işveren tarafından bilgilendirilecek.

VELİLERE İMZALI TAAHHÜTNAME

Okullar açılınca velilere "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" 2 nüsha hâlinde imzalatılacak, bir nüshası velilere verilecek. Taahhütnamede, "Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyeti olması, aile içinde solunum yolu şikâyetleri gelişen veya enfeksiyon ile hastane yatışı yapılan ya da Covid-19 teşhisi alan kişi olması halinde, çocuğumu getirmemem ve okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim. Okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim. Böyle bir durumda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim" ibareleri yer alacak.