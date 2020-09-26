Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayriye Bıçak "Annelik duygusu önde olduğu için hep diyordum ki 'Olmaz, yapamazsın. Çocukların var. Onların okulları var. Önceliklerin onlar.' Sonrasında kursa gitmek için sabah ezanında kalkıyor, işlerimi hallediyor, 4 kilometrelik yolu yürüyerek gidip geliyordum. Sonra baktım ki bu bırakılacak gibi değil. Bu benim hayalim. Renklerle, fırçalarla, tuvallerle oyalanmak çok keyifli. Bu sefer buna özellikle zaman oluşturmaya başladım. Daha sonraları sabahlara kadar uyumadan çalışmalara devam ettim. Çocukluk hayalim, çocuğumla birlikte oldu. Onunla birlikte kapıdan çıkarak sınava gittik. Herkes idealleri doğrultusunda bence azmetmeli. Hayatta olmayacak hiçbir şey yok" dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü kazanan Serdar Bıçak da sınava hazırlanırken annesiyle birbirlerine destek olduklarını söyledi.