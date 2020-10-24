Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bakan Selçuk “Yaşadığımız süreç bize, eğitimde dijitalleşmenin önemini bir kez daha gösterdi. İster uzaktan ister yüz yüze olsun her çocuğumuz için dijital araçlar artık eğitimin vazgeçilmezi. Yatılı bölge okulumuzdaki öğrencilerimize gerekli eğitim yazılımları ile donatılmış tablet bilgisayarlar hediye etmemizin sebebi de tam olarak budur” dedi.

Basın mensuplarının bu yıl ara tatilde ders yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soru üzerine Selçuk şunu söyledi: İlk önce olağan durum dikkate alırız. Sonrasında senaryoya bağlı olarak ara tatillerin eğitim içinde kullanılıp kullanılmayacağı ya da hafta sonlarında eğitim olup olmayacağı konusunda ucu açık bir senaryodan bahsetmiştik. Biz bugünlerde de önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini, bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağını konusunda net bilgileri paylaşacağız.