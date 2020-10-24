Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Programın çıktıları Ankara’nın Gölbaşı'ndaki Emirler Köyü İlkokulunda gerçekleştirilen toplantı ile kamuoyuna duyuruldu. Etkinliğe Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Törenin gerçekleştirildiği köy okulu Bakan Ziya Selçuk için çok özel bir yeri vardı. Bir zamanlar öğrencisi olduğu okulun bahçesindeydi. Bakan Selçuk “Sadece bir Bakan olarak değil, binlerce köy okulundan birinde okumuş, buradaki her evladımızın bakışında kendini görmüş bir öğrenci olarak da buradayım. Göz bebeğimiz köy okullarında yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

Törende konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise "Bir öğretmene dokunursanız o öğretmen sadece bir çocuğu değil, bütün bir köyü dönüştürebilir" diye konuştu.