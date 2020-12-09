Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İstanbul

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirildiği bir önceki tarama, 2015’te gerçekleştirilmişti. 2015 sonuçları ile karşılaştırıldığında Türkiye, 2019’da hem matematik hem de fen alanında puan ve sıralamasını artırdı. Türkiye, ilk defa sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıkarak başarılı ülkeler arasına girdi. Türkiye’nin performasındaki iyileşme, tüm bölgelere yayıldı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Dünya sıralamasında ilk on içerisine girmek istiyoruz" dedi.

İŞTE KARNEMİZ:

∂ 4. sınıf matematik alanında 2015’te 483 olan ortalama puanını, 2019’da 40 puan artırarak 523’e yükseltti.

∂ 4. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015’te 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken, 2019’da 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi.

∂ 4. sınıf fen alanında 2015’te 483 olan ortalama puanı 2019’da 43 puan artırarak 526’ya yükseltti.

∂ 4. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015’te 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019’da 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi.

∂ 8. sınıf matematik alanında 2015’te 458 olan ortalama puanını 2019’da 38 puan artırarak 496’ya yükseltti.

∂ 8. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015’te 24. sırada yer alırken 2019’da 20. sıraya yükseldi.

∂ 8. sınıf fen alanında 2015’te 493 olan ortalama puanını 2019’da 22 puan artırarak 515’e yükseltti.

∂ 8. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015’te 21. sırada iken 2019’da 15. sıraya yükseldi.