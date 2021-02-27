Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
27.02.2021 - 10:23 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alınacağını duyurdu.
Etiketler : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
770805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/770805.aspx
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