Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Rektör atanmasının ardından başlayan tartışmalarla olayların bir türlü dinmediği Boğaziçi Üniversitesi, ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News and World Report’un hazırladığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022” sıralamasında 287. oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, önde gelen yükseköğretim kurumları derecelendirmeleri arasında gösterilen söz konusu sıralamada, bu yıl 90’ı aşkın ülkeden 1750 yükseköğretim kurumu, global-bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayısı, toplam atıf, uluslararası iş birlikleri ve yayımlanan kitap gibi 13 kritere göre değerlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi alanlara göre hazırlanan sıralamalarda en iyi dereceyi 100 üzerinden 71,7 puanla yerleştiği 97’ncilik ile fizikte yakalarken, mühendislikte 332, bilgisayar bilimlerinde 368, kimyada ise 402’nci sırada yer aldı.

HARVARD YERİNİ KORUDU

Bu yılki listede Harvard Üniversitesi ilk sıradaki konumunu korurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. Kıta Avrupası’nda ilk sırada İsviçre’den ETH Zürih, Asya’da ise Çin’den Tsinghua Üniversitesi yer aldı.

"Boğaziçi" davasında 97 sanığın yargılanmasına devam edildi Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan ve ardından görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eden 97 kişi, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ hâkim karşısına çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan protestoculara yurt dışı yasağı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen eylemciler serbest kaldı.