Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Hazal öğretmen, okul çıkışında ve hafta sonları velilerle bir araya gelerek onlara bir şeyler öğretmeye çalıştığını söyledi. Köyde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu, insanlarla güzel ilişkiler kurduğunu anlatan Özden, şöyle konuştu: Okuma yazma bilmeyen kadınlara sıfırdan eğitim veriyorum, daha önce okula gidenlerinde kitap okuma seviyesine gelebilmelerini sağlamaya çalışıyorum. Kadınlarla bir araya gelmek, onlara bir şey vermek bana da iyi geliyor. Kadınlar çocuklarından ve ev işlerinden dolayı okula gelemiyorlar. Bu sebeple yazı tahtamı alıyorum, kapı kapı dolaşıp onları ziyaret ediyorum. Onlar da sıcak bir karşılamayla beni evlerine davet ediyorlar. Bu sürecimiz güzel ilerliyor, umarım daha çok kadına ulaşır ve onların ruhuna dokunabilirim.



Hazal öğretmen köy köy evleri ziyaret edip kadınlara okuma yazma öğretiyor

Okuma yazma öğrenen kadınların öz güvenlerinin de yerine geldiğini belirten Özden “Birine muhtaç olmadan kendi işlerini görebiliyorlar. Kadınlar okuma yazma öğrendiğinde kendi öğrencilerim okumayı sökmüş gibi seviniyorum” dedi. Tepe köyünde yaşayan 45 yaşındaki Ceyhan Baykara ise Hazal öğretmen sayesinde okuma yazmayı öğrendiğini aktardı. Baykara “Çocuklarım başka ilde okuduğu için onlara mesaj yazamıyordum. Hocamızın sayesinde her şeyi öğrendik. Şimdi okuma ve yazmayı rahatlıkla yapabiliyorum. Daha güzel kitap okuyorum” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer’den öğretmenlere tatil müjdesi Bakan Özer, Bursa'da katıldığı bir etkinlikte, 15-19 Kasım'da yapılacak ara tatilde öğretmenlere de izin vereceklerini duyurdu.