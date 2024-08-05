Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > LGS'de 2. nakil sonuçIarı açıklandı

LGS'de 2. nakil sonuçIarı açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
LGS&#039;de 2. nakil sonuçIarı açıklandı

Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci, 16 Ağustos'ta tamamlanacak.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
Yalı Çapkını'nın yıldızları Beril Pozam ve Ersin Arıcı evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı - EğitimÖSYM duyurdu! KPSS soru ve cevapları açıklandıMEB ilk defa uygulayacak! Ücretsiz okumaya merkezî başvuru - EğitimMEB ilk defa uygulayacak! Ücretsiz okumaya merkezî başvuruDaha çok okul, daha çok öğrenci! Taşımalı eğitimin kapsamı genişledi - EğitimTaşımalı eğitimin kapsamı genişlediAçık liseye kayıtlar eylül ayında! Geçen sene çok tartışılmıştı - EğitimAçık liseye kayıtlar eylül ayındaFiyatlar Oxford'u sallıyor! Vakıfların ücreti Avrupa'ya kaçırtıyor - EğitimVakıfların ücreti Avrupa'ya kaçırtıyorBilişim okullarının kodlama seti ve kitini YEĞİTEK hazırlıyor - EğitimBilişim okullarının kodlama setini YEĞİTEK hazırlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...