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1,4 milyar liralık ek kaynak! İhtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1,4 milyar liralık ek kaynak! İhtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi aileler için güzel bir haber verdi. Bakan Göktaş, ailelerin temek gıda gereksinimlerinin karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,4 milyar lira ek kaynak aktardıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelindeki SYDV’ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirterek, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere gıda yardımı amacıyla SYDV’lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını hatırlattı.

1,4 MİLYAR LİRALIK EK KAYNAK 

SYDV’lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü bildiren Göktaş, “Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Bu kapsamda Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 1,4 milyar lira kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında ek kaynak aktardık." dedi. 

1,4 milyar liralık ek kaynak! İhtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi! - 1. Resim

"İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN YANINDA OLACAĞIZ"

Göktaş sözlerini şöyle tamamladı: "Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımları hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırarak yanlarında olacağız. Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilerim."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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