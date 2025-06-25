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2 bin dekarlık alanda ekili! Sarı altında hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 bin dekarlık alanda ekili! Sarı altında hasat başladı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin dekarlık alana ekilen tohumluk arpanın hasadı yapıldı. Teknik ekiplerin denetiminde gerçekleştirilen hasat dron ile havadan görüntülendi.

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde, tohumluk arpa üretimi yapan çiftçiler için heyecanlı bir dönem başladı. Yaklaşık 2 bin dekarlık ekili alanda yapılan hububat hasadı, sadece tarlada değil havadan da de yakından takip edildi. Hasat anları, dron ile havadan görüntülenerek kayıt altına alındı.

2 bin dekarlık alanda ekili! Sarı altında hasat başladı - 1. Resim

DANE KAYBINA SIKI TAKİP 

Hasat çalışmalarına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri de eşlik etti. Denizli Valiliğinin yayımladığı tebliğe göre biçerdöver kontrolleri ve dane döküm denetimleri titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler, biçerdöverlerin dane kaybı yapmaması için sıkı takip uyguladı.

2 bin dekarlık alanda ekili! Sarı altında hasat başladı - 2. Resim

Öte yandan drone ile çekilen havadan görüntüler, bölgedeki tarım faaliyetlerinin büyüklüğünü ve üreticilerin yoğun emeğini gözler önüne serdi. Görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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