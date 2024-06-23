200 şubesi bulunuyordu! Maksul Gıda iflas etti

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2024 09:36 - Güncelleme: 23 Haziran 2024 09:51 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Kuruyemiş ve baharat sektöründe yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Maksul Gıda, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti. Aylardır maaş alamayan çalışanlar ise işsiz kaldı.