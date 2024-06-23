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200 şubesi bulunuyordu! Maksul Gıda iflas etti

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200 şubesi bulunuyordu! Maksul Gıda iflas etti

Ekonomi Haberleri

Kuruyemiş ve baharat sektöründe yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Maksul Gıda, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti. Aylardır maaş alamayan çalışanlar ise işsiz kaldı.

Türkiye genelinde 200'den fazla şubesi bulunan Maksul Gıda iflas bayrağını çekti. 150 şubesini geçtiğimiz dönemde kapatan Maksul Gıda, ekonomik zorluklara dayanamadı, kalan 50 şubesini de kapatmak zorunda kaldı.

Türkiye'nin kuruyemiş devi Maksul'un Bursa'da çok sayıda şubesi bulunuyordu.

200 şubesi bulunuyordu! Maksul Gıda iflas etti - 1. Resim

MAKSUL İFLAS ETTİ

3 yıl önce konkordato talep eden Maksul Gıda'nın 50 şubesinde çalışan 200'e yakın çalışan da işsiz kaldı. Çalışanların aylardır maaşlarını alamadıkları öğrenildi.

200 şubesi bulunuyordu! Maksul Gıda iflas etti - 2. Resim

Kuruyemiş ve baharat sektöründe yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Maksul'un son dönemde çalışanlarının maaşlarını bile ödeyemediği öğrenildi.

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