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3 yıl sonra bir ilk! Rusya'dan sürpriz karar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3 yıl sonra bir ilk! Rusya&#039;dan sürpriz karar
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Merkez Bankası, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürdü. Böylece ülkede faiz yüzde 21'den yüzde 20'ye indi.

Rusya Merkez Bankası, 3 yıl sonra faiz indirimine gitti. 

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonist baskının son dönemde azalmaya devam ettiği belirtildi. İç talepteki büyümenin, mal ve hizmet arzındaki genişlemeyi geride bıraktığına işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinin dengeli bir büyüme sürecine girdiği kaydedildi. 

FAİZ YÜZDE 20'YE DÜŞTÜ

Açıklamada, sıkı para politikasının, enflasyon hedefine 2026 yılında ulaşılana kadar sürdürüleceği ifade edildi. 

Politika faizine ilişkin gelecek kararların, enflasyon oranı ve enflasyon beklentileri doğrultusunda alınacağına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 20'ye düşürme kararı almıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, enflasyon oranının, mevcut para politikası doğrultusunda gelecek yıl yüzde 4’e düşeceği belirtildi.

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RUSYA MERKEZ BANKASININ ENFLASYONLA MÜCADELESİ

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda dört faiz artışı gerçekleştirilmişti.

Banka, politika faizini son olarak 25 Ekim 2024'te 200 baz puan artırarak yüzde 21'e yükseltmişti.

Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

Banka son faiz indirimini Eylül 2022'de yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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