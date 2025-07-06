30 büyükşehir arasına giren tek kent! Yayıncılığı dönüştürecek proje: 30 şehre 'Çamlıca Kulesi' geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’daki Çamlıca Kulesi modelini 30 büyükşehirde hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni nesil kulelerle hem yayıncılık altyapısı modernize edilecek hem de şehirlerdeki eski anten ve verici kirliliği ortadan kaldırılacak. Projeyle elektromanyetik kirlilik azaltılacak, yayın kalitesi artacak. İşte yeni kulelerin kurulacağı şehirler...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'daki Çamlıca Kulesi modelini Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için harekete geçti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi” kapsamında, Avrupa’nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca'nın benzerlerini 30 büyükşehirde inşa edeceklerini açıkladı. Projeyle birlikte hem yayıncılık altyapısı güçlendirilecek hem de şehir merkezlerindeki eski verici direklerinin oluşturduğu görüntü ve elektromanyetik kirliliğin azaltılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

YAYINCILIK ALTYAPISI YÜKSELECEK, ŞEHİR SİLÜETLERİNE KATKI SUNACAK

Yazılı açıklamasında, Çamlıca ve Çanakkale kuleleri modelinin, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca Kulesi'nin benzerlerini, '30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi' kapsamında hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu projelerle hem yayıncılık altyapısının modernize edileceğini, hem de şehir siluetine katkı sunulacağını vurguladı.

30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi kapsamında, illerde de FM, DAB+ ve DVB-T2 yayın teknolojilerine uygun, yüksek kapasiteli verici kulelerinin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğüne değinen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trabzon Boztepe'de kule yapımına yönelik ön hazırlık çalışmalarına, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü'nde, merkez ilçelere hizmet vermekte olan ve halihazırda yayıncılara ait iki adet verici direğinin devralınmasına yönelik çalışmalara başladık. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise mevcut direği devralarak, Ocak 2025'te yayına başladık. Süreci titizlikle yürütüyoruz. Bu kuleler de yeni yayıncılık altyapılarıyla donatılıp, enerji verimliliği 10 kattan fazla artırılacak, daha çevreci ve karbon emisyonu düşük yayıncılık hizmetleri sağlanacak."

ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER SON BULACAK

Uraloğlu, yeni nesil kule projelerinin yalnızca teknik değil, çevresel ve estetik açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağına dikkati çekti.

Bu proje ile şehirlerde dağınık şekilde konumlanmış, çirkin görüntü oluşturan eski anten ve direkleri ortadan kaldıracaklarını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

Çamlıca Kulesi’ni 4 yılda yaklaşık 2,3 milyon kişi ziyaret etti

"Yayın hizmetini tek bir merkezden sunarak, elektromanyetik kirliliği azaltacağız. Böylece, hem vatandaşlarımız dünya standartlarının çok altında bir elektromanyetik alan değerine maruz kalacak, hem de şehirlerimizin silueti modern bir mimariyle bütünleşecek. Ayrıca, öncelikle bu 30 büyükşehirde, vatandaşlarımızın dijital televizyon ve dijital radyonun ses ve görüntü avantajlarından faydalanmaları sağlanacak.

Sivas

30 BÜYÜKŞEHİR ARASINA GİREN TEK KENT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı “30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi” listesinde Sivas da yer aldı. Büyükşehir olmayan Sivas, projeye dahil edilen iller arasında bu özelliğiyle öne çıktı.

İşte Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kulelerin kurulacağı şehirler: