Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Daha önce bu adalara sefer yapan Türk bayraklı yolcu gemilerinin uluslararası klas kuruluşlarından alması gereken belgelerin artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilmesi kararlaştırıldı. Karar ile Ege adalarındaki Türk bayraklı yolcu gemilerinin bu hatlarda yıllardır süren yolcu taşımacılığındaki payı ve ülke menfaatleri korunurken, yolcu taşımacılığının yabancı bayrak ülke gemileri ile yapılmasının da önüne geçildi.



YETKİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDA OLACAK

Ulaştırma Bakanlığı “Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle yakın sefer kapsamında Ege Denizi’ndeki adalara gidiş için 18 Ocak 2018’den önce Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenen Türk Bayraklı yolcu gemilerinde, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen Klas Sertifikası’na sahip olma şartı aranmayacak. Daha önce Ege Denizinde adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemileri, Ege adalarının Türkiye’ye çok yakın olmasına rağmen uzak sefer yapan gemiler gibi belgelendirilmek ve bakanlık tarafından yetki verilmiş uluslararası klas kuruluşlarından belgelendirilmek zorundaydı. Söz konusu değişiklik ile Ege adalarına sefer yapan gemiler için sertifikalandırma yine uluslararası standartlarda devam ederken belgelendirme artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılmaya başlayacak.



GEMİ BAŞI MALİYET 1 MİLYONA KADAR AZALACAK

Böylelikle Türk bayraklı yolcu gemileri için belgelendirme süreçlerindeki maliyet azaltılırken, Ege adalarındaki Türk bayraklı yolcu gemilerinin bu hatlarda yıllardır süren yolcu taşımacılığındaki pay ve ülke menfaatleri de korunmuş olacak. Bu şekilde yolcu taşımacılığının yabancı bayrak ülke gemileri ile yapılması da engellenecek. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre düzenleme ile Ege adalarına sefer yapacak yolcu gemilerinin belge maliyeti ise gemi başı 500 bin ila 1 milyon lira arasında azalacak.