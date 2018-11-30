Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Tapudan uzak bir sanayi modeline vakit kaybetmeden geçilmelidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na önerdiğimiz 'emlak sanayi' modelinin hayata geçmesinde odamız, her türlü katkıyı vermeye hazırdır." dedi.

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının daha çevreci ürünlerinin, daha az enerji ve ham madde ile üretim sağlayan projelerinin, sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi konusundaki çalışmalarının yarıştığı İSO 2018 Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.

Ödüller, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

İSO Çevre Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi" kategorisinde birinciliğe Tofaş Türk Otomobil Fabrikası layık görülürken, aynı kategoride ikinciliği Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, üçüncülüğü Ülker Bisküvi aldı. Sütaş Süt Ürünleri de "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

İSO Başkanı Bahçıvan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından olan İSO'nun, 1990 yılında ilk çevre şubesini kuran oda olarak, ülkenin ekonomik, toplumsal, çevresel ve kültürel konularında çözüm arayışlarının parçası olmaya dayalı sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.

Bu bağlamda İSO Çevre Ödülleri ile bakanlığın bir paydaşı olarak çevre konusundaki toplumsal farkındalığı pekiştirmek ve geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Bahçıvan, İstanbul'un moda, finans, turizm ve hizmet odaklı bir istihdam yapısına dönüşmesine yönelik 2009 yılında hayata geçirilen çevre düzeni planına değindi.



"İstanbul, bölge ölçeğinde planlanmalıdır"

Erdal Bahçıvan, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul’dan sanayi kimliğini silmek, onu ekonomik krizler karşısında savunmasız bırakır. 2008 küresel finansal krizde sanayiden uzaklaşan toplumlar ve şehirlerin durumuna hep beraber şahit olduk. Sanayinin sorun yaşamaması için bahsettiğim dönüşümün bölge, hatta ülke ölçeğinde ele alınacak bir program ve plan dahilinde gerçekleşmesi gerekmektedir. İstanbul, bölge ölçeğinde planlanmalıdır. Ülkemiz için acil olarak mekansal stratejik planın hazırlanması sanayimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük icraat programında yer alan yatırımlar için arazi ihtiyacı analizinin yapılacak olması bu açıdan çok önemli."

Sanayinin, mekan sorunu nedeniyle adeta göçebe durumda olduğuna ve bunun kaynak israfını beraberinde getirdiğine dikkati çeken Bahçıvan, tapudan uzak bir sanayi modeline vakit kaybetmeden geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçıvan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na önerdiğimiz 'emlak sanayi' modelinin hayata geçmesinde odamız, her türlü katkıyı vermeye hazırdır. İskansız binalara kalıcı çözüm getiren İmar Barışı için teşekkür ederiz. Bu konuda sanayinin toplam inşaat alanı fazla olduğundan yüksek başvuru bedelleri çıkmıştır, taksitlendirme kolaylığı faydalı olacaktır." diye konuştu.