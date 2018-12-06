Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalardaki gelişmeler, bunların etkileri ile bu çerçevede alınmakta olan tedbirler değerlendirildi. Yapılan açıklamada, “Ekonomik dengelenme sürecinin özellikle iş gücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi ve kur risklerinin yönetilmesi, yurt içi türev piyasaların geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, YEP’te ilan edilen ülkemiz finansal mimarisinin yenilenmesi, bankaların sermaye ve likidite yeterlilikleri başta olmak üzere mali bünye değerlendirme çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alınmış, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirilmiştir. Özellikle para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği vurgulanmıştır” denildi.

Öte yandan Merkez Bankası da, 2019 Yılı Para ve Kur Politikası Raporunu açıkladı. Raporda, “TCMB, 2019’da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir. Döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Önceki gün 5,40’ın üzerine çıkan dolar, yapılan açıklamaların da etkisiyle, dünkü işlemlerde 5,32’ye kadar geriledi.