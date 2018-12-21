Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şoförler Odası Başkanı Kemal Sarı, Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve kendilerini “FSM Mağdurları” olarak tanımlayan ticari araç sahiplerini kabul eden Yıldırım, müjdeyi şu sözlerle verdi: “6001 sayılı Karayolları Kanunu’na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis’ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu. İkincisi, cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek. İnşallah bu ve buna benzer sıkıntıları bir daha yaşamayız.” Geçişlere konu olan araçların yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, “Burada bir karışıklık var, bana gösterdiler, efendim işte bir kamyonet geçiyor, bir transporter geçemiyor. Böyle birtakım çelişkiler var, bunların gözden geçirilmesi icap ediyor” diye konuştu.