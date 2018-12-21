Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Desteklerde yerli üretim yapan KOBİ’lere öncelik tanınacağını dile getiren KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt “Yerlileştirme ve millîleştirme politikamızın bir gereği olarak, ithal ürünlerin Türkiye’de üretilmesi konusu KOSGEB’in odaklanacağı en büyük alanlardan biri olacak. Bununla birlikte teknolojik dönüşümünü, yüksek teknolojik alanlara evrilme adına orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında geliştirmiş ve üretim için destek isteyen KOBİ’lerimize de önemli oranlarda destek sağlayacağız. Yine ‘İhracat ve katma değeri yüksek ürünleri üreteceğim’ diyen KOBİ’lerimizi desteklerimizden yararlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yakın zamanda düzenlenecek lansmanla yeni KOSGEB destek programlarını açıklayacaklarını belirten Uzkurt “Teknolojik gelişimini tamamlamış, AR-GE çalışmaları bitmiş teknolojik ürünlerin üretimi için ikinci defa çağrıya çıkacağız. Burada da firmalarımızın ortaya çıkardığı prototiplerin Türkiye’de üretimini sağlamak üzere ciddi destek vereceğiz” diye konuştu.