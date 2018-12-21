Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret çalışmalarında nihayet rakamlar masaya geldi. Asgari ücrette pazarlıkların başlaması bakımından çok önemli olan ‘asgari geçim tutarı’, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK, asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, orta statüdeki işlerde 1.978 lira 80 kuruş, hafif statüdekiler için de 1.841 lira 40 kuruş olarak açıkladı. 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3’üncü toplantısını, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ev sahipliğinde yapıldı.



TÜRK-İŞ: OLMAZSA GİDERİM

Toplantı öncesinde konuşan Türk-İş başkanı Ergun Atalay, komisyonun iki haftadır çalıştığını, 1.603 liralık asgari ücretle geçinmenin çok zor olduğunu belirterek “İyi bir rakam olursa arkadaşlarıma imzalaması noktasında talimat vereceğim. Söylediğim rakam olmuyorsa imzalamayacağız. Biz bu oyunda olmayız” diye konuştu. Türk-İş, yüzde 25’e varan enflasyon sebebiyle asgari ücretin 2.000 lira olarak varsayılıp zammın buna göre enflasyona ek refah payı olarak belirlenmesi gerektiği görüşünü dile getiriyor.

TİSK ise önceki toplantılarda olduğu gibi herhangi bir rakam telaffuz etmezken, rakamın hedef enflasyon, işsizlik ve büyüme oranlarını dikkate alarak belirlenmesi gerektiğini dile getiriyor. TİSK ayrıca asgari ücret desteğinin artırılması, işsizlik sigortası işveren hissesinin 2019’da alınmaması ve verginin azaltılmasını talep ediyor. Komisyonda bulunmayan diğer işçi konfederasyonu DİSK ise 2.800 liralık asgari ücret teklifinde talebinde bulunuyor.

Komisyon, gelecek hafta son kez bir araya gelecek. Anlaşma sağlanırsa 2019’un asgari ücreti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.