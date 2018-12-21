Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atıl tarım arazilerinin envanterinin tamamlanacağını belirterek “Çeşitli nedenlerle ekilemeyen 2 milyon hektar tarım arazisi, tarımsal üretime kazandırılacak. Böylelikle 13 milyar liar gelir artışı sağlanacak” dedi. Bugüne kadar toplam 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamladıklarını, 2023’e kadar 8,5 milyon hektar alandan oluşan toplulaştırma çalışmalarının tamamlanacağını söyleyen Pakdemirli, bu sayede üretimin artıp 13 milyar lira gelir elde edileceğini söyledi.