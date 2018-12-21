Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut sektöründe “vatandaşlık teşviki” ve “yüksek dövize bağlı alım gücünün yükselmesi” sebebiyle yabancıların atağı devam ederken, yerliler bekleyişini sürdürüyor. Kasımda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 38,8 düştü. Geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 27 azalarak 89 bin 626 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 58 konutla ilk sırada (yüzde 17,9) yer aldı. İlk defa satılan konut sayısı da, yüzde 31,2 azalışla 40 bin 821’e düştü. Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 azalarak 5 bin 324’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak belirlendi. Yüksek faiz sebebiyle kredi kullanımının azaldığı görüldü. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, ipotekli konut satışlarının 11 ayda Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 40 düştüğünü, buna karşılık peşin ve senetli satışları kapsayan ‘diğer satışların’ yüzde 16 arttığına dikkat çekerek, “İnsanlar artık yastık altı birikimleriyle ev alıyorlar. Özellikle Anadolu’da değerler düşük olduğu için banka kredisini daha az tercih ediyorlar. Eşten dosttan borçla, eksiği tamamlıyorlar” dedi.



EN FAZLA IRAKLILAR ALIYOR

Bu arada yabancılara yapılan konut satışları kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117,1 artarak 4 bin 672 oldu. Bu yılın 11 ayında ise satışların 35 bin 103’e ulaşması dikkati çekti. Geçen yılın tamamında yabancılara 22 bin 234 konut satışı yapılan sektörde, 2018’de 40 bine ulaşılması bekleniyor. İller bazında İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara ve Yalova öne çıkıyor. En fazla Iraklılar, İranlılar, Afganistan, Rusya ve S. Arabistan vatandaşları konut alıyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Gelecek yıllarda, yılda 10 milyar dolar satışa çıkmamız çok olası” derken, Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal “Diğer sektörlerle kıyaslandığında net döviz girdisinde birçok sektörün önünde olmamıza rağmen, ihracatçı teşviklerinden faydalanamamamız bizim hızımıza ket vuruyor. Artık bu teşvikleri hak ediyoruz” ifadelerini kullandı. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da şunları söyledi: Özellikle Türk vatandaşlığı hakkı için gerekli rakamın 250 bin dolara düşürülmesi çok isabetli bir karar oldu. Dövizin yabancılar ve tasarrufunu dövizde değerlendiren Türk vatandaşları lehine gelişme göstermesi de, rekor artışın diğer sebebi...