Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin 1 Ocak itibarıyla yeni sisteme geçileceğini belirterek “Denetim firmaları, kamu adına denetim yapar. Oysa bunlar, denetleyeceği inşaatları, ayaklarına giderek ‘iş istiyorum’ diyorlardı. Yeni dönemde artık yapı sahipleri ve dolaylı yoldan müteahhitler, yapı denetim firmalarını seçemeyecek. Böylelikle bağımsız, sağlıklı ve kaliteli bir denetim sağlanmış olacak” dedi. Düzenlemeyle, problemlerin tekrarlanmayacağını aktaran Şahin “Artık hangi yapıda, hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağının Bakanlıkça belirlenecek olması ve hizmet bedeli oranının sabitlenmesi sebebiyle, süreç düzenli ilerleyecek. Bir ilde denetim kuruluşunun belirlenmesinde, denetlenen alan hesabı esas alınacak” diye konuştu.