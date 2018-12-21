Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

İlk etapta Peru, Şili ve Venezuela’daki girişimler hızlandırılacak. Bu doğrultuda Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) rapor hazırladı. Venezuela ile ilişkilerin artması, müteahhitlerin pazara girişinde avantaj sağlayacak. TMB, Venezuela Müteahhitler Birliği ile Latin Amerika ve Karayipler’de iş birliği yapacak. Brezilya’daki müteahhitlerin eski gücünü kaybetmiş olması, Türk müteahhitleri bu pazarda da öne çıkaracak. Ayrıca Şili ile Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, avantaj sağlayacak. Bu ülkede de altyapı ve konut ihtiyacı gittikçe artıyor. Uzun yıllar kredi notu “A” olan Şili de, büyük potansiyel barındırıyor.