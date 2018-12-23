Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brent petrolün varil fiyatının 55 dolar civarında olduğu cuma günü, benzin ve motorinde indirim beklentisi 15-22 kuruş aralığındaydı.

Brent petrolün varil fiyatı haftayı 53 dolardan kapatmasının ardından, benzin ve motorinde indirim beklentisi artarak 30 kuruşa dayandı.

28 KURUŞ İNDİRİM

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki düşüş, motorlu araçların depolarına indirim olarak yansıyacak. Pazartesi gece yarısından itibaren; benzinde 27-28, motorinde ise 28-29 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Kesin rakamlar, pazartesi günü saat 17.00'de açıklanacak.