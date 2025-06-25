60 milyon euro buhar oldu! İBB, skandalın ardından 3 arsayı satışa çıkardı

İBB'nin Avrupa Birliği'nden aldığı 110 milyon euroluk metro kredisinin 60 milyon euroluk kısmı buhar oldu. Paranın nereye harcandığı bilinmezken, İBB'nin kaynak oluşturmak için 3 arsayı satışa çıkardığı öğrenildi. Satışa çıkarılan arsalar Kazlıçeşme, Kağıthane ve Alibeyköy'de bulunuyor. İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği'nden aldığı 110 milyon euro metro kredisinin 60 milyon euroluk kısmının gönderildiği işte kullanılmadığını açıklamıştı. Yaptığı açıklamada Uraloğlu, "Benim aklım durdu onu söyleyeyim, yani hem böyle bir şeyi işlem olarak yapılabilirliğini mümkün görmüyorum hem de hangi cesaretle yapıldı. Gerçekten nereye kullanıldı o konuda bir bilgiye sahip değilim ama 60 milyon euroluk bir Avrupa Birliği kredisi gönderilen işe kullanılmadı. Bu konuşma yaklaşık geçen ay gerçekleşti, İstanbul'daki malum süreç başladıktan sonra olan bir süreçtir. Yani gerçekten nereye gittiğiyle ilgili ben bilmiyorum ama böyle bir cesaret ilginç bir cesarettir" ifadelerine yer vermişti.

3 ARSANIN İHALESİ 8 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Milyonlarca liralık kamu kaynağının suç örgütüne aktarıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenen İBB, kaynak bulmak için arsa satmaya başladı. İstanbul'daki 3 arsanın encümen kararıyla satışa çıkarıldığı öğrenildi.

KAZLIÇEŞME, KAĞITHANE VE ALİBEYKÖY'DEKİ ARSALAR SATIŞTA

İhale usulüyle 8 Temmuz’da satılacak arsalar arasında Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'nun yanında bulunan 3355 ada, 1 parseldeki 'turizm ve ticaret alanı' olan 6 bin 90 metrekarelik yeşil alan yer alıyor.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde ticaret imarlı 7693 ada, 17 parselde bulunan 5 bin 453 metrekare büyüklüğündeki arsada satışa çıkarılırken, Alibeyköy 763 ada, 5 parselde yer alan 4 bin 288 metrekare büyüklüğündeki arsa da listede bulunuyor.

AB'nin metro hattı için sağladığı 60 milyon euronun akıbeti bilinmezken, arsaların satışa çıkması İBB’nin kaynak aradığına dikkat çekiyor. Öte yandan, İBB’nin satışa çıkardığı arsalar havadan görüntülendi.