Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden  yaptığı derlemeye göre, ocak ayında 318 ton çay ihracatı karşılığında 773 bin 67  dolar kazanç elde edildi.Geçen yılın aynı döneminde 151 tonluk çay ihracatı karşılığında 382  bin 617 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece çay ihracatı ocakta geçen yılın aynı  ayına göre miktar bazında yüzde 110, değer bazında yüzde 102 arttı.

Ocak ayı çay ihracatında 274 bin 515 dolarla Almanya ilk sırada yer  alırken, bu ülkeyi 165 bin 232 dolarla Fransa, 85 bin 410 dolarla Hollanda  izledi.

"Çay ihracatında 2019'a güzel başlangıç yapıldı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, bölgenin tarım ürünlerinden çayın, ülke ve bölge dış satımında önemli  payı olduğunu söyledi.

Çay ihracatında 2019'a güzel bir başlangıç yapıldığını belirten  Kalyoncu, dış satımda ülke çeşitliliğinin de arttığını, Avrupa Birliği  ülkelerinin ihracatta ön planda olduğunu dile getirdi. Turizm potansiyelinin de ihracatı etkilediğini anlatan Kalyoncu, şöyle  devam etti:

"Türk çayı artık daha fazla tercih ediliyor. Önümüzdeki dönemde de  çayın daha fazla ülkeye ihraç edilerek, daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz.  Her ülkenin gelenek ve damak tadına uygun ürün üretilmesi ve tüketici  trendlerinin dikkate alınmasıyla çay ihracatımızın daha da artacağına  inanıyoruz."

Kalyoncu, çay firmalarının artık iç piyasa odaklı üretimden  vazgeçmeleri gerektiğini, ÇAYKUR'un çalışmalarının ve tanıtım faaliyetlerinin  ihracatın artmasında etkili olduğunu ifade etti.  Pazarlama ve tanıtıma önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Kalyoncu,  bu yıl çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.