Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1’e yükseldi. Büyümenin öncü göstergelerinden olan KKO’daki yükseliş; daha fazla sipariş alındığının ve çarkların hızlanmaya başladığının göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu arada Reel Kesim Güven Endeksi de, haziranda, bir önceki aya göre 3,6 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı. Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde etkiledi. Öte yandan hizmet sektörü güven endeksi geçen ay yüzde 7,5, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 artış kaydetti.