Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Dünyanın en önemli kaju fıstığı üreticilerinden Tanzanya ile ilgili Türk firmaların önemli bir sorunu ortaya çıktı. Türk firmalar internet üzerinden buldukları firmalardan normalde kilogram başına 7 dolar değeri olan kaju fıstığına 1 ila 3 dolar fiyat veren firmalarla anlaşarak dolandırıldığı öğrenildi.

Tanzanya kaju fıstığı üretiminde dünyada önemli bir pozisyona sahip bulunuyor. Tanzanya’da yılda toplam 220 bin ton kaju üretimi gerçekleştiriliyor. Ülkede kaju fıstığı işleyen 23 fabrika bulunurken bunlardan sadece 8’i faal durumda. 8 fabrikanın üretim kapasitesinin ise yaklaşık 20 bin ton, yani toplam kaju fıstığının yaklaşık yüzde 10’unu işleyebilecek durumda olduğu ifade ediliyor. Bu durumdan dolayı kaju fıstığının yüzde 90’ının işlenmek üzere Vietnam ve Hindistan gibi ülkelere ihraç edildiği belirtiliyor. Kaju fıstığını ham olarak ithal eden Hindistan ve Vietnam ürünün dünya piyasalarında taban fiyatını belirliyor.

Tanzanya’nın kaju fıstığı üretimi noktasında hem nitelik, hem de nicelik olarak önemli bir pozisyonda yer alması, ürünün ticareti ile uğraşan Türk iş insanlarının da ilgisini bu ülkeye yöneltiyor. Artan bu ilgiye birlikte Türk firmalarına yönelik dolandırıcılık vakalarında da artış görülüyor. Tanzanya Ticaret müşavirliğine son dönemde yoğun bir dolandırıcılık bildirimi geldiği belirtiliyor.

Ucuz fiyatla anlaşan Türk firmalardan bir süre sonra sertifika gideri, ihracat izni, gümrükleme ve menşe şehadetnamesi gibi çeşitli kisvelerle para kopartıldığı ifade edilirken bu kişilere para yatırıldıktan sonra bir daha ulaşılamadığı belirtiliyor. Bölgedeki ticaret müşavirliklerinin tespiti sonrası herhangi bir güvence alınmadığı sürece bu işlere girişilmemesi gerektiği konusunda firmalar ikaz edildi.

KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Öte yandan Afrika Kaju İttifakı tarafından yıllık olarak düzenlenen Kaju Fıstığı Konferansı’nın bu yıl 7-9 Kasım’da Tanzanya’da gerçekleştirileceği ve dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşılmaması için Türk iş insanlarının Tanzanya’daki kaju fıstığı sektörünü bu konferans yoluyla yakından tanıyabileceği ifade ediliyor. Konferansa kaju endüstrisinden 500’den fazla paydaşın katılacağı belirtiliyor.