Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, “Türkiye genelinde 20 bin şirket ile çalışıyoruz. Yemek kartı organizasyonunun esnafa çok ciddi faydaları var. Çalışanlar, şirket dışına yemeğe gidince, piyasada özellikle küçük esnafın müşteri potansiyeli artıyor. Personel açısından da yemek tüketiminde çeşitli tercih imkanı oluyor. Hep aynı yerde aynı yemekleri tüketmek zorunda kalmıyorlar. Türkiye’de bir personelin bir öğünde ortalama yemek harcaması 20 lira 90 kuruş. Eylül ayından itibaren, Sodexo yemek kartı kullanıcıları, 4 bin 500 üye iş yerinden, kendi uygulamamız üzerinden online siparişi verebilecek” dedi.

Hiç yemek kartı hizmeti almamış firmalara ulaşmanın en büyük amaçları olduğunu kaydeden Özcan, “Bu sene Ticaret Bakanlığının getirdiği hukuki düzenleme ile komisyon oranı yüzde 6 olarak belirlendi ve POS masraflarının, yemek kartı firmaları tarafından karşılanacağı tebliğ edildi. Biz hukuki çerçevenin belirlenmesinden dolayı memnun olduk” ifadelerini kullandı.