Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu süreçte özellikle borçların ödenmesi konusunda, Türk halkının disiplinli olduğu görülüyor. Hesapkurdu Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan’ın verdiği bilgilere göre; nüfusun yüzde 66’sı, faturalarını zamanında yatırıyor. Çalışanların yarısı, artı bakiye ile ay sonunu getirdiklerini belirtiyor. Eksi bakiyeye düşenlerin yüzde 42’si de, borç alarak veya kredi kullanarak açıklarını kapatıyor. Onur Tekinturhan “Tüketicilerin, kredi alarak borçlanmadan önce mutlaka araştırma yapması, bankaların faiz oranlarını karşılaştırması ve bütçe hesabı yapmaları gerekiyor” uyarısında bulundu.