Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Bakan Kurum; “Türkiye’nin dijital dönüşüme geçişinde önemli bir kilometre taşı olarak görülen Coğrafi Bilgi Sistemleri Kararnamesi yayımlandı. Şehirlerimizin yeşil alan ve donatı ihtiyaçları anlık olarak takip edilebilecek ve gerekli yatırımların yönlendirilmesi sağlanacak. Yüksek maliyetlere sebep olan mükerrer veri üretiminin de önüne geçilecek” dedi.

Ülke genelinde 1 milyon 330 bin konutu dönüştürdüklerini hatılratan Bakan Kurum, şöyle devam etti: 5 milyondan fazla vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 13 milyar lira kaynak kullandık. İllerimizden gelen strateji belgelerinden edindiğimiz sonuçlar, acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz olduğunu ortaya koydu. Hemen harekete geçtik ve 12 Eylül 2019’da 8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planımızı açıkladık.