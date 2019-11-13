Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de piyasalar hızla toparlanmaya devam ederken, bu süreçte ekonominin bel kemiği KOBİ’lere de yeni destekler geliyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt; gelecek yıl özellikle ithal edilen ürünleri Türkiye’de üretmek isteyen KOBİ’leri destekleyeceklerini söyledi. Uzkurt “Bütçemizin önemli kısmını, bu kapsamdaki projelere aktaracağız. Bu bağlamda dışarıdan gelen bir ürünü, içeride yapmak isteyen bir işletmemiz olursa ‘KOBİ TEKNOYATIRIM Desteği’ adı altında 5 milyon liraya kadar teşvik vereceğiz. Yine AR-GE’si tamamlanmış, prototipi ortaya çıkmış teknolojik ürünlerin endüstrileşmesi ve ticarileşmesine yönelik bir program olacak. Benzer şekilde ihracat odaklı desteklerimizi de ortaya koyduk. Eğer bir KOBİ’miz daha önce ihracat yapmış ya da yeni bir ülkeye ihracat yapmak istediklerinde, kendilerine 300 bin liraya kadar Yurt Dışı Pazar Desteği veriyoruz. Yerlileştirme ve millîleştirme, öncelikli alanlarımızdan olacak. İhracat değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesi, destek kapsamı alanına alacağımız konular. Daha önce KOSGEB’den yararlanarak işini kurmuş ya da kuracak kadın girişimcilerimizin de, 70 bin lira kredi kullanmalarını sağlayacağız. Kurumsal firmaların bayileri, özellikle kadın girişimciler olduğunda da önemli destekler üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK ÜRÜNLERİN İTHALATI BİTECEK

İthal edilen bir ürünü yerli imkânlarla üretmeye başlayacak KOBİ’ler için, 5 milyon TL düşük bir teşvik gibi görünebilir. Ancak Türkiye’de; oyuncak, cep telefonu aksesuarları, süs eşyaları gibi “üretim maliyeti düşük olabilecek” birçok alt sektörlerde ciddi miktarda ithalat yapılıyor. Küçük işletmeler, 5 milyona kadar sermaye ile rahatlıkla girebileceği bu tarz işlerle yerli üretime destek verecek ve ithalat azalacak.