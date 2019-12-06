Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı Asistan mobil uygulaması ile sadece fotoğraf çekilerek üründeki hastalıklar kolayca tespit edilebiliyor, zirai ilaç uygulamasına yönelik güncel ve doğru bilgiler üreticilerle paylaşılıyor. Bölgesel hava durumlarıyla ilgili geçmiş veriler paylaşılıp geleceğe yönelik tahminler de sunuluyor. Mobil uygulama Hektaş Akıllı Asistan, Google Play Store’dan ve iOS App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Akıllı Asistan uygulamasının tarımsal faaliyetlerde büyük bir zaman tasarrufu sağladığını belirten HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer “HEKTAŞ olarak tarım alanında katma değerli projeleri hayata geçirerek üreticilerimizin yeni teknolojilere erişimini, doğru bilgiye ve ürüne ulaşmalarını sağlıyoruz. Türkiye ve dünyada bir ilk olan bu uygulama da çalışmalarımızın somut bir karşılığı” dedi. Fuarda tarımda uzaktan görüntüleme ve uygulama (drone) projelerini de tanıtan HEKTAŞ, dünyada sadece birkaç firmanın kullandığı, Türkiye’de alanında ilk İHA-2 statüsündeki drone’u “Turna”yı ilk defa fuar ziyaretçileriyle buluşturdu.